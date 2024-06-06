Агент Тикнизяна: Будет конкретная информация, тогда можно будет поговорить

, агент защитника, высказался о будущем игрока.

Ранее была информация, что скауты двух итальянских клубов просмотрели Тикнизяна в товарищеском матче между Словенией и Арменией.

«Не буду отрицать, что скауты были на этой игре. Может ли он покинуть "Локомотив" этим летом? Не хочется говорить в сослагательном наклонении. Будет конкретная информация, тогда можно будет поговорить», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.