Николич о назначении в ЦСКА: Для меня честь тренировать такую команду

Сербский специалиствысказался о своем назначении на пост главного тренера

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.

ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.

Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и "Партизана" — моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА. Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой», — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

Ранее стал известен тренерский штаб ЦСКА, который пополнил легендарный защитник клуба Алексей Березуцкий.