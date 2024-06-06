Романо: Лука Модрич продлил контракт c «Реалом»

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
По информации источника, соглашение уже оформлено и хорватский игрок проведёт в клубе ещё год.
Ранее сообщалось, что Модрич отказался от предложений в других клубах, чтобы остаться в Мадриде.
Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года.
В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.