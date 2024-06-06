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    Экс-вратарь «Локомотива» может перейти в европейский клуб

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    Бывший вратарь «Локомотива» Данил Худяков может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщил агент 20-летнего голкипера Вадим Шпинев.

    Данил Худяков
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    Данил Худяков

    «Сейчас Даниил выбирает варианты для продолжения карьеры. Летний период долгий, скоро начнется еще Евро, за которым будут пристально следить. Сейчас такое своеобразное затишье, если не брать российский рынок.

    Есть большая вероятность, что Худяков окажется в европейском чемпионате.

    Рассматриваются ли российские клубы? Нет. Не рассматриваем российские варианты, потому что это непомерная компенсация [футбольным школам], которую никто не потянет. А идти на погашение компенсации через вторую лигу мы не хотим.

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    • Мы не хотим так поступать по отношению к "Локомотиву", хотя можно было полгода побыть в ФНЛ-2», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

    Худяков покинул «Локомотив» после завершения минувшего сезона в связи с истечением срока контракта.

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