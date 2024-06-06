ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Англии с тревогой смотрит в будущееНа пути к Евро. Проблемы Англии, травмы Шотландии, Хорватия в Ватикане
  • 12:19
    • Радулов перешел в «Локомотив»
  • 12:06
    • Сборная России может провести товарищеский матч с Венгрией
  • 11:40
    • Джикия был согласен на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Локомотив»
  • 11:29
    • Лукаку намекнул на переезд в Саудовскую Аравию
  • 11:19
    • Дуглас Сантос намерен остаться в «Зените»
    Все новости спорта

    Карпин рассказал о своей первой реакции на переход Сафонова в «ПСЖ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как он отреагировал на переход российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Моя первая реакция на переход Сафонова? Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой», — сказал Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

    Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано.

    Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не оставят шансов своему сопернику
  • Нидерланды — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?
  • Египет — Буркина-Фасо. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Кто выиграет Евро-2024. Прогноз и ставки
  • 4.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Армения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры