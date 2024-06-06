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    Газзаев назвал идеального тренера для ЦСКА

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    Известный тренер Валерий Газзаев считает, что Сергей Игнашевич мог бы стать идеальным главным тренером для ЦСКА.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    В сезоне-2023/2024 «Балтика» под руководством Игнашевича заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. При этом калининградский клуб дошел до Суперфинала Кубка России, в котором проиграл «Зениту» (1:2).

    Ранее на этой неделе ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова и назначении серба Марко Николича.

    «Самый подходящий вариант — Игнашевич! Он знает традиции и историю клуба. Сергей много лет провел в ЦСКА и достаточно неплохо начал тренерскую карьеру.

    ЦСКА, к сожалению, пошел по пути "Спартака". Но, как видим, этот путь неверный.

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    • Я придерживаюсь мнения, что надо давать шанс своим тренерам. Хорошо, работал Николич в "Локомотиве", выиграл Кубок России, а дальше что? Разве для такой команды это предел? При Скмине Кубок брали чуть ли не каждый год.

    Решение по назначению тренера надо принимать обдуманно», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

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