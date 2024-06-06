Газзаев назвал идеального тренера для ЦСКА

Известный тренер Валерий Газзаев считает, чтомог бы стать идеальным главным тренером для

В сезоне-2023/2024 «Балтика» под руководством Игнашевича заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. При этом калининградский клуб дошел до Суперфинала Кубка России, в котором проиграл «Зениту» (1:2).

Ранее на этой неделе ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова и назначении серба Марко Николича.

«Самый подходящий вариант — Игнашевич! Он знает традиции и историю клуба. Сергей много лет провел в ЦСКА и достаточно неплохо начал тренерскую карьеру.

ЦСКА, к сожалению, пошел по пути "Спартака". Но, как видим, этот путь неверный.

Я придерживаюсь мнения, что надо давать шанс своим тренерам. Хорошо, работал Николич в "Локомотиве", выиграл Кубок России, а дальше что? Разве для такой команды это предел? При Скмине Кубок брали чуть ли не каждый год.

Решение по назначению тренера надо принимать обдуманно», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».