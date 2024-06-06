Галактионов высказался о продлении контракта с «Локомотивом»

Главный тренерпрокомментировал подписание нового соглашения с «железнодорожниками».

«Прежде всего, от себя лично и от лица всего тренерского штаба хочу поблагодарить за оказанное доверие руководство футбольного клуба "Локомотив", членов совета директоров. В целом для нашего тренерского штаба глобально ничего не изменилось, мы продолжаем работу и будем прикладывать максимальные усилия для достижений результата.

Сезон был настолько волнообразный, что каждая команда до последнего тура работала на полную мощь. Мы, к сожалению, в некоторых матчах потеряли ненужные очки, но были и прекрасные, запоминающиеся победные матчи.

Концовку сезона провели здорово: стабилизировался состав, ровно выглядели функционально, без спадов и провалов. Ребята конкурировали между собой и прибавляли», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял 4-е место в таблице российской Премьер-лиги с 53 очками в копилке.