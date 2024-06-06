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    Председатель совета директоров «Локомотива» поблагодарил Дзюбу

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    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поблагодарил нападающего Артёма Дзюбу за время, проведённое в клубе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее «Локомотив» сообщил, что Дзюба покинул клуб после завершения срока контракта.

    «Хочу поблагодарить Артёма за эти полтора года, проведённые в "Локомотиве". Это точно были не худшие полтора года в его карьере. Получился очень интересный период в истории жизни нашего клуба, в который Артём ярко вписал свои строчки. Он помог "Локомотиву" выбраться из сложной ситуации, в которой мы оказались в прошлом сезоне, прекрасно провёл его весеннюю часть, был очень мотивирован. А когда Артём замотивирован, он может горы свернуть. Играл очень позитивную роль в раздевалке, в настрое молодых футболистов, в сплочении команды.

    В завершившемся сезоне первую половину чемпионата Артём также играл достаточно достойно и цементировал команду. Дальше случилась небольшая травма, которая не позволила выполнить необходимый объём подготовки к весне. Собственно, весенняя часть целиком получилась не такой, как он хотел, как хотел клуб. Но ещё раз хочу сказать Артёму спасибо, он выдающийся футболист, форвард, один из лучших игроков в истории российского футбола», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

    Артём Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач.

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