Березуцкий о возвращении в ЦСКА: Разлука с родным клубом получилась недолгой

Легендарный защитниквысказался о вхождении в тренерский штаб. Экс-игрок армейцев будет работать помощником главного тренера.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.

Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.

Ранее стал известен тренерский штаб Николича в ЦСКА. Напомним, что 3-го июня в армейском клубе сообщили о расставании с Владимиром Федотовым.