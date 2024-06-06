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    Березуцкий о возвращении в ЦСКА: Разлука с родным клубом получилась недолгой

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    Легендарный защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о вхождении в тренерский штаб Марко Николича. Экс-игрок армейцев будет работать помощником главного тренера.

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    «Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.

    Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю все, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.

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