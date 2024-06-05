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    Формат Кубка России останется в прежнем виде в следующем сезоне

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    В следующем сезоне Кубок России будет проходит в прежнем формате: Путь РПЛ и Путь регионов, сообщает официальный сайт РФС.

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    В Пути РПЛ сыграют 16 клубов РПЛ, которые будут разделены на четыре группы. Команды сыграют два круга, всего шесть матчей. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф), третья команда группы — в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), последняя команда каждой группы закончит участие в турнире.

    Первая стадия Пути регионов пройдёт по кубковой системе. Она состоит из шести раундов. В первых трех раундах примут участие любительские клубы и клубы Второй лиги (дивизионов А и Б). Начиная с четвёртого раунда, к турниру присоединятся клубы Первой лиги.

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    • Также бюро исполкома РФС утвердило состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В него вошли футбольные клубы «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Москва, «Локомотив», «Спартак» Москва, ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Факел», «Оренбург», «Пари НН», «Акрон», «Химки», «Динамо» Махачкала.

    Кроме того, была утверждена процедура жеребьёвки группового раунда Пути РПЛ. Команды будут разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам розыгрыша РПЛ сезона-2023/2024. В первую корзину войдут команды, занявшие 1-4-е места в РПЛ прошлого сезона, во вторую — 5-8-е, третью — 9-12-е, четвёртую — Пари НН (13-е место), «Акрон» (победитель стыковых матчей), «Химки» (победитель Первой лиги) и «Динамо» Махачкала (серебряный призёр Первой лиги).

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    • В ходе жеребьёвки по группам поочерёдно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин. Как и в прошлых двух сезонах (2022/23, 2023/24), в одной группе Пути РПЛ могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полётов («Краснодар», «Ростов», «Факел»). Дата проведения жеребьёвки будет определена завтра, 6 июня.

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