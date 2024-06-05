«Реал» представил домашнюю форму на новый сезон

Мадридскийпоказал комплект домашней формы на сезон-2024/2025.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Домашняя форма «Реала» на сезон-2024/2025 Фото: realmadrid.com

«Домашняя форма выполнена в минималистичном дизайне, где белый цвет дополнен фирменным рисунком в виде houndstooth с инициалами RM.

Детали комплекта выполнены в черном цвете, например, спонсор, логотип adidas, нашивки на плечах и V-образный вырез.

Дизайн футболки напоминает о ДНК мадридского "Реала". Она изготовлена из самых современных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует поток воздуха, чтобы игрокам было прохладно во время матчей», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Начо Фернандес realmadrid.com

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов.