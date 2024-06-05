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    Анчелотти уговаривает Начо остаться в «Реале»

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    Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может продлить контракт с клубом.

    Начо Фернандес
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    Начо Фернандес

    Действующее соглашение 34-летнего футболиста с «Королевским клубом» рассчитано до конца июня этого года.

    По информации Diario SPORT, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уговаривает Начо остаться в команде еще как минимум на сезон.

    Ранее сообщалось, что Начо после ухода из «Реала» может перейти в «Интер Майами».

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    • Начо выступает за первую команду «Реала» с 2012 года. В составе мадридского клуба он стал шестикратным победителем Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что «Реал» продлит контракт с Лукасом Васкесом.

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