Анчелотти уговаривает Начо остаться в «Реале»

Капитан мадридского «Реала»может продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение 34-летнего футболиста с «Королевским клубом» рассчитано до конца июня этого года.

По информации Diario SPORT, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уговаривает Начо остаться в команде еще как минимум на сезон.

Ранее сообщалось, что Начо после ухода из «Реала» может перейти в «Интер Майами».

Начо выступает за первую команду «Реала» с 2012 года. В составе мадридского клуба он стал шестикратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» продлит контракт с Лукасом Васкесом.