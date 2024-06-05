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    Глава «Ман Сити» о 4-м чемпионстве подряд: Начинаешь ценить масштаб того, что было достигнуто

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    Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун аль Мубарак высказался о 4-м чемпионстве «горожан» в английской Премьер-лиге.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    «Последние два сезона ощущаются как один, они почти переплелись. У нас была очень короткая предсезонка, а затем мы сразу же вернулись к работе, сыграли в Суперкубке Англии, в Суперкубке УЕФА, а затем приступили к сезону. И в завершение мы выиграли Премьер-лигу в четвертый раз подряд.

    Иногда нужно сделать паузу и проанализировать ситуацию. С 1926 года пять команд пытались выиграть чемпионат четыре раза подряд. Пять команд. В 80-х годах это были "Хаддерсфилд", "Арсенал", "Ливерпуль", а затем "Манчестер Юнайтед", который пытался это сделать дважды. Ни у кого из них не получилось.

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    • За более чем 100 лет существования английского футбола ни одной команде не удавалось выиграть четыре чемпионата подряд. И как только это осознаешь, начинаешь по-настоящему ценить масштаб того, что было достигнуто. Понимаешь, насколько это сложно, какое упорство потребовалось», — сказал аль Мубарак The National.

    По итогам прошедшего сезона «Манчестер Сити» занял 1-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. Ранее председатель совета директоров клуба высказался о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

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