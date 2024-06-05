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    Азар: Критика меня не волнует

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    Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, как относится к критике в свой адрес.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Честно говоря, критика меня совсем не волнует. Она больше ранит окружающих тебя людей. Когда ты хоть немного знаменит, ты знаешь, что тебя будут критиковать. Люди имеют право думать, что хотят.

    Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить. Я знал, что меня будут критиковать в определенных аспектах. Даже сейчас меня будут критиковать за то, что я говорю. Но это не мешает мне говорить то, что я думаю», — сказал Азар в интервью Sudpresse.

    Азар завершил игровую карьеру в 2023 году. Последним его клубом был «Реал». До этого футболист выступал в таких командах, как «Челси» и «Лилль».

    33-летний Азар является двукратным чемпионом Англии и Испании. Также он становился победителем чемпионата Франции во время выступлений за «Лилль».

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