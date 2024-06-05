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    Алфонсо Дэйвис может продлить контракт с «Баварией»

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    Тренерский штаб «Баварии» хочет сохранить защитника своей команды Алфонсо Дэйвиса. Об этом сообщает Sky Sport.

    Алфонсо Дэйвис
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    Алфонсо Дэйвис

    Стало известно, что главный тренер мюнхенцев Венсан Компани лично заинтересован в сохранении защитника, контракт с которым заканчивается летом 2025-го года.

    Наставник «Баварии» уверен, что после неудачного прошлого сезона канадец способен улучшить свою игру. Ранее сообщалось о том, что Дэйвис может не продлить контракт с мюнхенцами и перейти в «Реал» на правах свободного агента.

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    • В прошедшем сезоне Дэйвис провел 41 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

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