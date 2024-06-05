Алфонсо Дэйвис может продлить контракт с «Баварией»

Алфонсо Дэйвис Фото: globallookpress.com
Стало известно, что главный тренер мюнхенцев Венсан Компани лично заинтересован в сохранении защитника, контракт с которым заканчивается летом 2025-го года.
Наставник «Баварии» уверен, что после неудачного прошлого сезона канадец способен улучшить свою игру. Ранее сообщалось о том, что Дэйвис может не продлить контракт с мюнхенцами и перейти в «Реал» на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Дэйвис провел 41 матч за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.