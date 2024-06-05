Аршавин рассказал об ошибках «Зенита» в прошедшем сезоне

Экс-футболистподелился мнением о том, какие ошибки допустили «сине-бело-голубые» в сезоне 2023/2024.

«Зениту нужно делать работу над ошибками. Если он её сделает, он также выиграет с преимуществом следующий сезон.

Какие были ошибки? Некоторые трансферы и не нашли замену ни Малкому, ни Кузяеву равноценную. Какие трансферы? Я ещё хочу поработать в "Зените" (улыбается)», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что до последнего тура российской Премьер-лиги за чемпионство боролись — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». По итогам сезона «сине-бело-голубые» заняли 1-е место в таблице.