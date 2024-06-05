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    Аршавин рассказал об ошибках «Зенита» в прошедшем сезоне

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, какие ошибки допустили «сине-бело-голубые» в сезоне 2023/2024.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Зениту нужно делать работу над ошибками. Если он её сделает, он также выиграет с преимуществом следующий сезон.

    Какие были ошибки? Некоторые трансферы и не нашли замену ни Малкому, ни Кузяеву равноценную. Какие трансферы? Я ещё хочу поработать в "Зените" (улыбается)», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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