Акинфеев прокомментировал уход Федотова с поста главного тренера ЦСКА

Голкипервысказался об уходеиз армейского клуба.

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб — Олега Петровича, Мурата Салимовича, Радика Рамильевича, Николая Ивановича — за эти два сезона. За каждую тренировку и всё время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.

Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в Лужниках. Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном — мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаёмся друзьями!» — сказал Акинфеев Чемпионату.

Напомним, что 4-го июня пресс-служба ЦСКА сообщила о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера команды.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял 6-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.