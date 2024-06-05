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    Акинфеев прокомментировал уход Федотова с поста главного тренера ЦСКА

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Владимира Федотова из армейского клуба.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб — Олега Петровича, Мурата Салимовича, Радика Рамильевича, Николая Ивановича — за эти два сезона. За каждую тренировку и всё время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.

    Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в Лужниках. Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном — мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаёмся друзьями!» — сказал Акинфеев Чемпионату.

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    • Напомним, что 4-го июня пресс-служба ЦСКА сообщила о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера команды.

    По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял 6-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.

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