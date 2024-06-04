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    «Арсенал» решил продать Зинченко

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    Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» этим летом.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    По информации Football Insider, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по украинскому футболисту.

    Зинченко во второй половине минувшего сезона потерял место в основном составе «Арсенала».

    Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Зинченко в 38 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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