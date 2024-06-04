«Арсенал» решил продать Зинченко

может покинутьэтим летом.

По информации Football Insider, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по украинскому футболисту.

Зинченко во второй половине минувшего сезона потерял место в основном составе «Арсенала».

Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Зинченко в 38 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в подписании Зинченко заинтересован новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани.