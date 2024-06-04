Ямаль: В один день пресса нарекает тебя новым Месси, а в другой — пишет, что тебе пора завязывать

Полузащитникрассказал об отношении к СМИ.

«В один день пресса нарекает тебя новым Месси, в другой — пишет, что тебе пора завязывать с футболом.

Так что лучшее решение — сосредоточиться на себе и своей работе, думать только о том, что говорят тренер, действительно желающий тебе помочь, и партнеры.

Каким я вижу себя в будущем? Играющим в футбол, конечно. Играющим в футбол и семейным человеком. И, что важнее всего, я хочу быть хорошим человеком и помогать людям. Это главное, если не говорить о футболе. В 25 лет я хочу быть ответственным человеком и понимать, кто я», — сказал Ямаль Mundo Deportivo.

В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 49 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.