Почеттино о «Челси»: Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду

Экс-наставниквысказался об уходе с поста главного тренера «синих».

«Владельцам, спортивным директорам — мы ценим возможность вернуться в Премьер-лигу и работать в этом великом клубе. И спасибо за поддержку, которую вы нам оказали. А также всем игрокам, персоналу и болельщикам — спасибо. Мы понимаем, как важен для вас этот футбольный клуб, и поэтому мы так усердно работаем, чтобы создать такой "Челси", которым вы сможете гордиться.

Я очень доволен тем уровнем, которого достигла команда, и тем, насколько усердно игроки и персонал работали над повышением своих стандартов. Они заслуживают огромной похвалы, и я надеюсь, что вы тоже почувствовали это по их игре на поле. Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы добьемся стабильности.

Я верю, что опыт этого сезона и большие улучшения, которых мы добились, сделают игроков сильнее в будущем. Было очень приятно работать со всеми ними, и мы ценим те крепкие связи, которые мы создали за последний год. Я хочу пожелать всем вам всего наилучшего в следующем сезоне и в дальнейшем», — написал Почеттино на своей странице в соц. сети.

После окончания сезона 2023/2024 руководство «Челси» решило уволить аргентинского специалиста. В прошедшем сезоне «синие» заняли 6-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе.

Напомним, что 3-го июня пресс-служба «Челси» объявила о назначении Энцо Марески на пост главного тренера «синих».