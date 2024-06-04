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    Мостовой: «Зенит» хочет попасть в Книгу рекордов России

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    Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о следующем сезоне чемпионата России.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича Миллера. В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России.

    Команда станет опытнее. Ребята, что пришли зимой, хорошо влились. Точечные усиления еще будут. Сейчас еще народ из аренды придет. Они тоже команду усилят», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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    Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России.

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