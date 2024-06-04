Мбаппе: В «ПСЖ» мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб

Бывший нападающийвысказался о своем уходе из парижского клуба.

«Мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб. Луис Энрике и Луиш Кампуш поддерживали меня. Без них я бы не выходил на поле даже одной ногой. Это правда. Я всегда получал признание от тренера и спортивного директора.

Я слышу критику в свой адрес. Но думаю, что я лучший человек, который способен оценить собственные выступления, поэтому произошедшее в минувшем сезоне не соответствует моим стандартам. Убеждён, что в следующем сезоне я не буду доволен таким годом, как этот.

Сказать, что в "ПСЖ" я был несчастен, было бы плевком в суп и в лицо людям, которые меня защищали. Я всегда был счастлив. Но кое-что расстраивало меня. Однако такой игрок, как я, не мог этого показать, потому что я лидер. За мной наблюдали, поэтому я старался быть максимально позитивным. Тренер, игроки и сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы немного глупо прийти, плюнуть на всё и сказать, что я несчастен», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно о том, что Мбаппе перебрался в мадридский «Реал».