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    Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля

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    «Реал» презентует нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока команды в середине июля.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Как сообщает L'Equipe, это должно произойти 15 или 16 июля, но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции на чемпионате Европы-2024. На презентации ожидается 80 тысяч зрителей.

    3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

    Сообщалось, что 25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

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