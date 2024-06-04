Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля

«Реал» презентует нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока команды в середине июля.

Как сообщает L'Equipe, это должно произойти 15 или 16 июля, но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции на чемпионате Европы-2024. На презентации ожидается 80 тысяч зрителей.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Сообщалось, что 25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.