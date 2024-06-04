Круговой: Переход в ЦСКА? Думаю, Семак был в шоке

Защитник, чей контракт с «Зенитом» истек 3 июня, раскрыл подробности своего перехода из петербуржского клуба в ЦСКА.

«На сборах был один из сложных разговоров в моей жизни с Александром Медведевым. После тренировки он подозвал меня и Сергея Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: "Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас". Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно — Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер — на сборы "Зенита-2" в манеже», — сказал Круговой Sport24.

В январе защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года. Всего 26-летний футболист отыграл за «Зенит» 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.