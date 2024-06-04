Круговой попрощался с «Зенитом»

Защитниквысказался о своем уходе из питерского клуба.

«Рад был быть частью большого проекта нацеленного на результат, за это время я приобрел бесценный опыт, с которым пора двигаться дальше. Спасибо большое абсолютно каждому, с кем делил раздевалку — моим партнерам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству клуба. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол.

Цикл завершился. Отдельно благодарю "Вираж", спасибо за понимание. Кузмичам отдельный привет. Пришло время прощаться Петербург, до встречи на зеленом газоне! Ваш круг!» — написал Круговой на своей странице в телеграме.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом».

Круговой — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.