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    Круговой попрощался с «Зенитом»

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своем уходе из питерского клуба.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Рад был быть частью большого проекта нацеленного на результат, за это время я приобрел бесценный опыт, с которым пора двигаться дальше. Спасибо большое абсолютно каждому, с кем делил раздевалку — моим партнерам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству клуба. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол.

    Цикл завершился. Отдельно благодарю "Вираж", спасибо за понимание. Кузмичам отдельный привет. Пришло время прощаться Петербург, до встречи на зеленом газоне! Ваш круг!» — написал Круговой на своей странице в телеграме.

    Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом».

    Круговой — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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