Федотов высказался об уходе из ЦСКА

Российский специалистпрокомментировал своё увольнение с поста главного тренера

«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более еще свежи в памяти мгновения прошлогодних Лужников и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России.

Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью — победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры. Фанатский сектор — за перфомансы и единение во время игр Кубка! Нам не хватало этого на матчах чемпионата. Благодарим всех сотрудников футбольного клуба, тренировочной базы и ВЭБ Арены. А также журналистов, с кем взаимодействовали в течение этих сезонов. Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется её частичка!», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале клуба.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне победил в Кубке России и завоевал серебряные медали.

Напомним, что новым тренером ЦСКА уже стал серб Марко Николич.