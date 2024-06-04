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    Артета: Сезон был почти идеальным

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об итогах завершившегося сезона.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я думаю, что это был по-настоящему захватывающий сезон вплоть до последних минут последнего тура, мы боролись за победу в Премьер-лиге. Я думаю, что мы пробудили такой интерес и веру у наших болельщиков, игроков и всего клуба, что мы действительно хотели подарить им этот момент. Я думаю, они этого заслуживают. Я думаю, что команда этого заслуживает.

    Нужно поздравить "Ман Сити" с победой после 38 игр. Они набрали на два очка больше, чем мы, и победили.

    Я ни о чем не жалею. Вы выделяете отдельные моменты этого сезона, но сезон был почти идеальным. И мы, и "Сити" набрали очень большое количество очков в этой конкурентной лиге.

    Нельзя сравнивать нынешний чемпионат с тем, что было два года назад, три года назад, пять лет назад. Те цифры... их уже не будет. Уровень лиги изменился.

    Теперь пришло время зарядиться энергией, постараться стать сильнее, посмотреть, где можно прибавить, и продолжить работу в следующем сезоне», — приводит слова Артеты CNN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Арсенал» финишировал на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

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