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    Юран: Российских тренеров унижают. Первые два места у иностранцев

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    Известный российский тренер Сергей Юран высказался о работе Марцела Лички в «Динамо».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Семак сделал требл. А он даже не оказался в тройке лучших тренеров по итогам сезона. Личка на первом месте! Как это понимать? Я прекрасно к нему отношусь, но за что он стал лучшим? Создавал интригу? Это "Зенит" и "Краснодар" создавали интригу.

    Во всем мире тренера судят по результату. Как было устроено это голосование? Какими критериями руководствовались? Когда увидел результаты, честно признаюсь, был шок. Теперь не нужно выигрывать трофеи, чтобы стать лучшим? Просто немножко суету навести? И будешь ты лучшим тренером. Бред!

    Российских тренеров унижают. Первые два места у иностранцев. За что? Ни Личка, ни Ивич ничего не выиграли. Из Кубка вылетели и "Краснодар", и "Динамо". Заняли второе и третье места соответственно в чемпионате. Как можно не выиграть ничего и стать лучшим тренером? Печально», — цитирует Юрана «Советский Спорт».

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