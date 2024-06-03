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    УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024

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    Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Винисиус провел в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов десять матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

    Бразилец стал автором одного из двух голов «Реала» в финальном матче против дортмундской «Боруссии» (2:0).

    Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 150 миллионов евро.

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    • Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионом стал 20-летний полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Английский футболист сыграл 11 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

    Напомним, «Реал» 15-й раз в своей истории выиграл Кубок чемпионов/Лигу чемпионов.

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