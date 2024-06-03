УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Винисиус провел в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов десять матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.
Бразилец стал автором одного из двух голов «Реала» в финальном матче против дортмундской «Боруссии» (2:0).
Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 150 миллионов евро.
Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионом стал 20-летний полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Английский футболист сыграл 11 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, «Реал» 15-й раз в своей истории выиграл Кубок чемпионов/Лигу чемпионов.