«Реал» согласовал с Васкесом новый контракт

Мадридскийв ближайшее время объявит о продлении контракта с защитником

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» уже согласовал с 32-летним футболистом условия нового договора.

Контракт будет рассчитан на один год — до конца сезона-2024/2025.

Transfermarkt оценивает стоимость Васкеса в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 29 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. В активе испанца также один голевой пас в девяти играх Лиги чемпионов.

«Реал» приобрел Васкеса в 2015 году у «Эспаньола» за один миллион евро.