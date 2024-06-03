«Реал» согласовал с Васкесом новый контракт

Лукас Васкес Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» уже согласовал с 32-летним футболистом условия нового договора.
Контракт будет рассчитан на один год — до конца сезона-2024/2025.
Transfermarkt оценивает стоимость Васкеса в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 29 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. В активе испанца также один голевой пас в девяти играх Лиги чемпионов.
«Реал» приобрел Васкеса в 2015 году у «Эспаньола» за один миллион евро.