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    Угальде: Надеюсь, что санкции с российских клубов скоро будут сняты

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    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей адаптации в российском чемпионате.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Я ещё адаптируюсь к российской лиге, которая немного более требовательна к физической подготовке. И хотя я не забивал в ней пока, я вносил большой тактический вклад в игру моей команды.

    Я счастлив, доволен и спокоен, это хорошая лига, если бы у нас не было санкций, у нас были бы путевки в еврокубки. И я надеюсь, что санкции с российских клубов скоро будут сняты», — приводит слова Угальде сайт журналиста Эверардо Эрреры.

    Угальде провел 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

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