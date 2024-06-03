Угальде: Надеюсь, что санкции с российских клубов скоро будут сняты

Нападающийвысказался о своей адаптации в российском чемпионате.

«Я ещё адаптируюсь к российской лиге, которая немного более требовательна к физической подготовке. И хотя я не забивал в ней пока, я вносил большой тактический вклад в игру моей команды.

Я счастлив, доволен и спокоен, это хорошая лига, если бы у нас не было санкций, у нас были бы путевки в еврокубки. И я надеюсь, что санкции с российских клубов скоро будут сняты», — приводит слова Угальде сайт журналиста Эверардо Эрреры.

Угальде провел 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.