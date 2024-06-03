Зане: Компани — настоящий лидер с безупречным характером

Полузащитник мюнхенской «Баварии»прокомментировал своего нового главного тренера, с которым он вместе играл в «Манчестер Сити».

«Правильно ли сделала "Бавария", что пригласила Венсана Компани? Конечно. Это настоящий лидер с безупречным характером, который поддерживал и всегда шёл впереди, проявлял заботу к молодым футболистам вроде меня.

Он очень амбициозен. Указанные качества могут сделать его очень успешным. Это отличный тренер. Уверен, он справится с работой в "Баварии", — приводит слова Зане Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Венсан Компани был назначен главным тренером "Баварии" 29 мая 2024 года и подписал контракт на три года. Немецкий клуб выплатил его прежнему клубу "Бернли" компенсацию в размере € 12 млн