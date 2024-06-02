Стало известно, когда пройдет жеребьевка Кубка России

Генеральный секретарь РФСсообщил, что жеребьевка групповой стадии Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 состоится на этой неделе.

«В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала Кубка России и конференции РФС, бюро исполкома не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Жеребьёвка будет проведена позднее на этой неделе», — цитирует Митрофанова официальный сайт РФС.

Недавно стало известно, что состоится перенос жеребьевки Кубка России, которая была изначально намечена на 2 июня сразу после завершения Суперфинала Кубка России.