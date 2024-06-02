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    Стало известно, когда пройдет жеребьевка Кубка России

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что жеребьевка групповой стадии Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 состоится на этой неделе.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала Кубка России и конференции РФС, бюро исполкома не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Жеребьёвка будет проведена позднее на этой неделе», — цитирует Митрофанова официальный сайт РФС.

    Недавно стало известно, что состоится перенос жеребьевки Кубка России, которая была изначально намечена на 2 июня сразу после завершения Суперфинала Кубка России.

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