Родриго прокомментировал слухи об уходе из «Реала»

Крайний нападающий мадридского «Реала»прокомментировал слухи о своём уходе из испанского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго может покинуть «Реал» из-за скорого прихода в клуб вингера Килиана Мбаппе.

«Эта неделя была сложной для меня, мои слова были вырваны из контекста в тех интервью. Конечно, я остаюсь, зачем мне уезжать?» — приводит слова Родриго Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.