ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту»
  • 08:46
    • «Флорида» обыграла «Рейнджерс» и пробилась в финал Кубка Стэнли
  • 08:16
    • Махачев задушил Порье и остался чемпионом UFC в легком весе
  • 07:23
    • Шон Стрикленд одолел Пауло Косту по очкам на UFC 302
  • 23:59
    • «Реал» победил «Боруссию» и выиграл Лигу чемпионов
  • 20:27
    • Андреева разгромила Стирнс и пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Родриго прокомментировал слухи об уходе из «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал слухи о своём уходе из испанского клуба.

    Родриго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родриго

    Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго может покинуть «Реал» из-за скорого прихода в клуб вингера Килиана Мбаппе.

    «Эта неделя была сложной для меня, мои слова были вырваны из контекста в тех интервью. Конечно, я остаюсь, зачем мне уезжать?» — приводит слова Родриго Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

    В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами.

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» обыграть «Балтику» в основное время?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Аталанта» на финише «Ювентус»?
  • «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Овьедо» не позволит «Эйбару» добыть прямой билет в элиту
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Шотландия — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры