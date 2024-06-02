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    «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Баварии»

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    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Bayern & Germany.

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    Стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в переходе футболиста. Руководство «сине-гранатовых» активно интересуются Команом, но предстоящее Евро-2024 затрудняет продвижение в переговорах.

    Боссы «Баварии» готовы продать полузащитника, если получат хорошее предложение от других клубов. По данным Transfermarkt стоимость Комана оценивается в 50 млн. евро.

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