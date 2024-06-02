«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Баварии»

Полузащитникможет перейти в. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в переходе футболиста. Руководство «сине-гранатовых» активно интересуются Команом, но предстоящее Евро-2024 затрудняет продвижение в переговорах.

Боссы «Баварии» готовы продать полузащитника, если получат хорошее предложение от других клубов. По данным Transfermarkt стоимость Комана оценивается в 50 млн. евро.

В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 26 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.