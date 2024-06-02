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    Алдонин: Нужно больше доверия российским тренерам

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    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о преемнике Владимира Федотова на посту главного тренера армейцев в случае его ухода.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «На мой взгляд, необходим российский специалист. В это время нужно давать шанс нашим тренерам. Если мы не будем давать такой шанс, то можем потерять идентичность. Именно поэтому хочется, чтобы сейчас было больше доверия российским тренерам», — приводит слова Алдонина «РИА Новости».

    57-летний российский тренер Владимир Федотов возглавляет московский ЦСКА с июня 2022 года. Сезон-2023/2024 команда завершила на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 48 очками в 30 матчах.

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