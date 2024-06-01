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    Слот приступил к работе в качестве главного тренера «Ливерпуля»

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    Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот приступил к работе, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба на официальном сайте.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    45-летний нидерландский специалист уже принял участие к предсезонной подготовке после ухода Юргена Клоппа, проведшего в клубе девять лет, и в июле вместе с командой отправится в трёхматчевый тур в США.

    45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

    «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

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