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    Алексей Березуцкий: Я не поддерживал «Зенит» в чемпионской гонке

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    Бывший тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, кого он поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Я не поддерживал "Зенит". Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и "Зенит" в следующем сезоне сделал качественный скачок вперёд. Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства "Зениту". Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», — приводит слова Березуцкого «Советский спорт».

    По итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит».

    Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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