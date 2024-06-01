Алексей Березуцкий: Я не поддерживал «Зенит» в чемпионской гонке

Бывший тренер московского ЦСКАответил на вопрос о том, кого он поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ.

«Я не поддерживал "Зенит". Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и "Зенит" в следующем сезоне сделал качественный скачок вперёд. Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства "Зениту". Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», — приводит слова Березуцкого «Советский спорт».

По итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит».

Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.