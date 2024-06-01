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    «Арсенал» готов продлить контракт с Артетой

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    «Арсенал» готов продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    В скором времени стороны подпишут новое соглашение, детали которого будут обговорены в ближайшие дни.

    По данным источника, руководство клуба довольно работой тренера. Если соглашение будет подписано, Артета станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

    Испанец возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии и дважды становил обладателем Суперкубка Англии.

    Сезон-2023/24 «Арсенал» завершил на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступив «Манчестер Сити» два очка.

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