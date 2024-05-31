Агент Шунина: Предложений о продлении контракта от «Динамо» не было

, агент вратаря, высказалась о будущем голкипера.

«Предложений о продлении контракта от "Динамо" не было. Информация в медиа о том, что Антон уже отклонял офферы клуба, не соответствует действительности. Знаю, что была договорённость о встрече с руководством ещё по ходу сезона, но пока она так и не состоялась. Конечно, Антон хотел бы продолжить карьеру в родном клубе. "Динамо" остаётся для него главным приоритетом, как это было все 17 лет его футбольной карьеры.

Сейчас Антон в отпуске. Если предложения так и не поступит, после возвращения будет рассматривать другие варианты. Он провёл стабильный и ровный сезон, со здоровьем у него всё в порядке. Желание играть тоже есть. О завершении карьеры сейчас речи не идёт», — приводит слова Арслановой Sport24.