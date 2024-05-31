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    Пети: «Арсенал» — команда хороших неудачников

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    Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети ответил на вопрос о том, как бы он оценил завершившийся сезон для лондонской команды.

    Эммануэль Пети
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    Эммануэль Пети

    «Я очень доволен работой Артеты, его сезоном, несмотря на потерю титула в последнем туре.

    Я не могу сравнивать наши поколения по причине того, что нужно сравнить всё, что только можно. Например, запомнят ли эту команду "Арсенала" через 10 лет. Часто бывают "прекрасные неудачники", и этот "Арсенал" — хорошие неудачники. Однако я бы предпочёл, чтобы они были хорошими победителями.

    В качестве доказательства можно привести "Сити", который только что выиграл четвёртый титул за четыре сезона. Это событие историческое. Мы будем помнить их как, вероятно, лучшую команду, которая когда-либо была в Премьер-лиге. Так что через 20, 30, 50 лет люди будут помнить их за это достижение. Несмотря на то что "Арсенал" провёл отличный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит», — приводит слова Пети GFFN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Арсенал» стал только вторым по итогам сезона чемпионата Англии, уступив первое место «Манчестер Сити».

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