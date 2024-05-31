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    Макелеле: Беллингему нужно учиться у Крооса

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    Бывший футболист Клод Макелеле высказался о важности Тони Крооса в игре «Реала».

    Клод Макелеле
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    Клод Макелеле

    «Мы говорим о Беллингеме, но Кроос — вот кто папочка. Беллингему нужно учиться у этого парня, чтобы играть на действительно высоком уровне.

    Я играл на этой позиции, так что кое-что о ней знаю. Кроос показывает уровень на протяжении всей карьеры, но только сейчас мы начинаем о нем говорить. Это ненормально. Мы не обсуждаем то, как сложно играть на этой позиции, проводить хорошие матчи, держать мяч, играть на партнеров.

    Тони — тренер внутри команды. Анчелотти — тренер снаружи, Тони — внутри. Он был очень успешен, но также является и хорошим примером для окружающих игроков», — цитирует Макелеле Daily Mail.

    Ранее стало известно, что Кроос завершит профессиональную карьеру после окончания Евро-2024.

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