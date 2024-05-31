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    Клаудиньо рассказал, кто является лидером «Зенита» после ухода Малкома

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что в команде остались лидеры после ухода нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «У "Зенита" нет явного лидера после ухода Малкома? Почему нет? У нас есть другие ребята, которые являются лидерами, — Кассьерра, который очень много забил, Барриос, Вендел и, думаю, я. Мы все лидеры, — сказал Клаудиньо Чемпионату.

    Напомним, что Малком перешел из "Зенита" в "Аль-Хиляль" летом 2023-го года.

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    • В сезоне 2023/2024 Клаудиньо провел 42 матча за "сине-бело-голубых" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 9 голевых передач. "Зенит" 6-й раз подряд стал чемпионом России, заняв 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе.

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