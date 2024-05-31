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    Глушаков: Само собой, продолжаю карьеру

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    Бывший полузащитник московского сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос о дальнейших планах.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Пока тренируюсь, набираю форму, бегаю сам и вместе с ребятами. В "Урарту" доиграл сезон и уехал. У нас была договорённость до конца чемпионата. В принципе, нормально оцениваю свой период там. Получил игровую практику, выступал на разных позициях. Что-то новое для себя увидел в чемпионате. Само собой, продолжаю карьеру», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

    Ранее стало известно о том ,что Глушаков покинул армянский «Урарту» и сейчас находится в статусе свободного агента.

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