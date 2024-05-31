Глушаков: Само собой, продолжаю карьеру

Бывший полузащитник московского сборной Россииответил на вопрос о дальнейших планах.

«Пока тренируюсь, набираю форму, бегаю сам и вместе с ребятами. В "Урарту" доиграл сезон и уехал. У нас была договорённость до конца чемпионата. В принципе, нормально оцениваю свой период там. Получил игровую практику, выступал на разных позициях. Что-то новое для себя увидел в чемпионате. Само собой, продолжаю карьеру», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

Ранее стало известно о том ,что Глушаков покинул армянский «Урарту» и сейчас находится в статусе свободного агента.