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    Дало о Моуринью: Он оказал большое влияние на мою карьеру

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высоко оценил тренерские способности Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Жаль, что в "Юнайтед" я проработал с Жозе Моуринью всего несколько месяцев, но я всегда буду ценить то, что он сделал. Он оказал большое влияние на мою карьеру. Он убедил меня покинуть "Порту" и перейти в "Юнайтед" и дал мне ту уверенность, которую может дать только он.

    У него уникальная манера общения — он может заставить вас почувствовать себя лучшим или худшим игроком в мире. Я поддерживаю с ним связь и всегда буду ценить то, что он сделал», — приводит слова Дало FourFourTwo.

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