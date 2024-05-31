Дало о Моуринью: Он оказал большое влияние на мою карьеру

Защитниквысоко оценил тренерские способности

«Жаль, что в "Юнайтед" я проработал с Жозе Моуринью всего несколько месяцев, но я всегда буду ценить то, что он сделал. Он оказал большое влияние на мою карьеру. Он убедил меня покинуть "Порту" и перейти в "Юнайтед" и дал мне ту уверенность, которую может дать только он.

У него уникальная манера общения — он может заставить вас почувствовать себя лучшим или худшим игроком в мире. Я поддерживаю с ним связь и всегда буду ценить то, что он сделал», — приводит слова Дало FourFourTwo.

В нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.