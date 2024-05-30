Тикнизян объяснил, почему не перешел в «Зенит»

Наир Тикнизян Фото: globallookpress.com
«Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с "Локомотивом" мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.
Если "Зенит" снова придет? Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь — нельзя никогда ни в чем быть уверенным», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».
В завершившемся сезоне 25-летний Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.