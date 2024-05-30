Тикнизян: Второй круг сезона для меня не удался

Защитниквысказался о своем нынешнем состоянии.

«Все началось с травмы в матче с "Балтикой" в Кубке России. Было маленькое повреждение, оно стало для меня первым. Очень боялся внутренних ощущений. Бывало такое, что я возвращался к тренировочному процессу, потом выходил из него. Где-то психология меня подвела. Боялся почувствовать боль... Поэтому я растерялся. Второй круг сезона для меня не удался, но для команды в целом все прошло неплохо», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

В завершившемся сезоне 25-летний Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.