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    Тикнизян: Второй круг сезона для меня не удался

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем нынешнем состоянии.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Все началось с травмы в матче с "Балтикой" в Кубке России. Было маленькое повреждение, оно стало для меня первым. Очень боялся внутренних ощущений. Бывало такое, что я возвращался к тренировочному процессу, потом выходил из него. Где-то психология меня подвела. Боялся почувствовать боль... Поэтому я растерялся. Второй круг сезона для меня не удался, но для команды в целом все прошло неплохо», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

    В завершившемся сезоне 25-летний Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

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