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    Мбаппе: Чувствовать себя частью «ПСЖ» было чем-то особенным

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    Французский нападающий Килиан Мбаппе обратился к «ПСЖ», откуда уходит во время летнего трансферного окна.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «За то, каким игроком я являюсь сейчас… Я должен поблагодарить "ПСЖ".

    Когда я приехал туда в 18 лет, я был всего лишь молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе.

    Я приблизился к этому в одном из сезонов в "Монако". Конечно, это было здорово. Мы выиграли чемпионат и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но я не сделал ничего важного в мире футбола.

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    • "ПСЖ" стал замечательной возможностью. Я француз, я из Парижа, так что это было нечто особенное. Семь лет… Это большой срок в карьере, тем более для современного футбола… Чувствовать себя частью этого клуба было чем-то особенным», — приводит слова Мбаппе CNN.

    Ранее была информация о том, что Мбаппе должен стать футболистом мадридского «Реала».

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