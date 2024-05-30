Мбаппе: Чувствовать себя частью «ПСЖ» было чем-то особенным

Французский нападающийобратился коткуда уходит во время летнего трансферного окна.

«За то, каким игроком я являюсь сейчас… Я должен поблагодарить "ПСЖ".

Когда я приехал туда в 18 лет, я был всего лишь молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе.

Я приблизился к этому в одном из сезонов в "Монако". Конечно, это было здорово. Мы выиграли чемпионат и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но я не сделал ничего важного в мире футбола.

"ПСЖ" стал замечательной возможностью. Я француз, я из Парижа, так что это было нечто особенное. Семь лет… Это большой срок в карьере, тем более для современного футбола… Чувствовать себя частью этого клуба было чем-то особенным», — приводит слова Мбаппе CNN.

Ранее была информация о том, что Мбаппе должен стать футболистом мадридского «Реала».