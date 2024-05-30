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    Мбаппе рассказал, почему не перешел в «Реал» в 2022 году

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил, почему два года назад продлил контракт с парижским клубом.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В 2022-м Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», но в последний момент изменил свое решение и остался в «ПСЖ».

    «Это было больше, чем просто остаться в "ПСЖ". Решение было связано с чемпионатом мира в Катаре и еще с некоторыми нюансами.

    Это было важное решение, трудное решение, но я ни о чем не жалею.

    Иногда приходится принимать тяжелые решения, что я и сделал тогда. Но в итоге я стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ".

    Я просто хочу помнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого», — приводит слова Мбаппе CNN.

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    • Напомним, «Реал» в ближайшее время объявит о переходе Мбаппе. 25-летний француз на этот раз отказался продлевать соглашение с «ПСЖ».

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