Мбаппе рассказал, почему не перешел в «Реал» в 2022 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен»объяснил, почему два года назад продлил контракт с парижским клубом.

В 2022-м Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», но в последний момент изменил свое решение и остался в «ПСЖ».

«Это было больше, чем просто остаться в "ПСЖ". Решение было связано с чемпионатом мира в Катаре и еще с некоторыми нюансами.

Это было важное решение, трудное решение, но я ни о чем не жалею.

Иногда приходится принимать тяжелые решения, что я и сделал тогда. Но в итоге я стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ".

Я просто хочу помнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого», — приводит слова Мбаппе CNN.

Напомним, «Реал» в ближайшее время объявит о переходе Мбаппе. 25-летний француз на этот раз отказался продлевать соглашение с «ПСЖ».