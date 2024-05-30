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    Личка признался, что хотел быть поработать со Сперцяном, Черниковым и Глебовым

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о футболистах из РПЛ, с которыми хотел бы поработать.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Если говорить о футболистах из других команд, которых хотелось бы потренировать, то мы все смотрим на тех, кто забивают голы. Например, Сперцян. А есть много игроков, которые делают черновую работу. Например, Черников из "Краснодара", который работает на команду.

    Ещё могу выделить Глебова, капитан "Ростова". Он лидер команды, рабочий футболист, страхует спины игроков, которые стараются творить. У нас такой Диего Лаксальт. Сложно назвать одно имя, потому что есть игроки, игру которых можно не замечать, они находятся в тени, но работают на команду», — приводит слова Лички «Чемпионат».

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